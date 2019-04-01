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"Белнефтехим": сегодня нет причин корректировать механизм изменения цен на топливо

Экономика 01.04.2019 | 16:43
Фото из архива
Фото из архива

"Белнефтехим" намерен сохранить политику сдерживания изменений цен на топливо. Что влияет на решения концерна по этому вопросу, будут ли ждать завершения налогового маневра для поставок альтернативной нефти и зачем в Беларуси объединяют нефтяные "трубы", в интервью БЕЛТА рассказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

- При последнем изменении цен на топливо в "Белнефтехиме" поясняли, что с начала года цена российской нефти выросла на 14,3%, а розничные цены на топливо - на 3,25%. Сохранит ли концерн нынешнюю тактику изменения цен на топливо?

- В структуре себестоимости моторного топлива стоимость нефти занимает до 90%. Это общемировая тенденция, и Беларусь не исключение. Поэтому изменение цен на автомобильное топливо связано с подорожанием нефти для белорусских НПЗ. Тактика изменения цен на 1 копейку в сторону подорожания или удешевления сохранится. Концерн не намерен идти более быстрым шагом и будет проводить политику сдерживания темпов корректировки стоимости топлива на АЗС с учетом рыночной конъюнктуры и иных факторов.

Отмечу, что для самих АЗС продажа топлива в последнее время не является основным источником дохода. Прибыль приносит сопутствующая деятельность, с учетом этого развивается и отраслевая сеть автозаправочных станций "Белоруснефть".

В целом по итогам прошлого года, несмотря на увеличение цен на моторное топливо, его потребление выросло на порядка 10%, и это объяснимо, мы видим по статистике, что покупается больше новых автомобилей, автомобилистов становится больше. С начала этого года потребление топлива остается на стабильном уровне. Цены на моторное топливо на АЗС остаются в Беларуси самыми низкими среди стран-соседей, исключение - Россия, но и с российскими ценами разница всего 3-7%.

- Недавно были повышены акцизы на автомобильное топливо. Насколько это чувствительно для наших нефтеперерабатывающих заводов?

- Это не может не влиять на НПЗ, поэтому были повышены оптовые цены на топливо, то есть основной вес затрат несут организации, реализующие топливо, в связи с чем в системе нефтепродуктообеспечения ведется поиск дополнительных резервов доходности. На потребителей эта финансовая нагрузка не перекладывается.

- Поднятие цен на копейку смогло повлиять на финансовое положение предприятий?

- В условиях опережающего роста цен на нефть и проведения второго этапа налогового маневра в нефтяной сфере в России произошедшее поднятие розничных цен на копейку не компенсирует затрат наших заводов.

- Если в результате налогового маневра к 2024 году экспортная пошлина на нефть обнулится и мы будет покупать российскую нефть по мировым ценам, не пришло ли время для диверсификации поставок?

- Вопрос диверсификации поставок нефти отрабатывается нами давно, и мы уже имеем опыт поставок из различных регионов. Нами проработаны возможные партнеры и логистика поставок альтернативной нефти на белорусские НПЗ с учетом возможностей портов, трубопроводного и железнодорожного транспорта.

Вместе с тем нужно понимать некоторые нюансы таких поставок исходя из необходимости их эффективности для наших НПЗ.

Пробная партия может быть и 100 тыс. т, но серьезные контракты подразумевают поставку от 1 млн т нефти в год. При таких объемах уже можно говорить о скидках по стоимости как самой нефти с учетом ее технических характеристик, так и тарифов на ее доставку. Как потенциальные поставщики нефти, так и НПЗ предпочитают работать на основе долгосрочных договоренностей, гарантирующих планомерность деятельности.

Таким образом, для достижения рентабельности переработки нужны стабильные договоренности и четкое понимание работы на перспективу.

Действительно, к 2024 году мы будем в условиях мировых цен на нефть, и альтернативные поставки становятся сопоставимыми по цене с российской нефтью, но это не значит, что диверсификация может произойти только в 2024 году, мы не привязываемся конкретно к этому сроку.

Если говорить о налоговом маневре, то концерном просчитывались различные варианты развития событий.

- Сейчас в ЕАЭС создается общий рынок нефти - не исключаете поставок казахстанской нефти?

- Мы не исключаем поставок из любого региона, если будет экономическая целесообразность. Главная цель формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов - создать на евразийском пространстве равные условия для субъектов хозяйствования, это должно быть заложено в документах, регламентирующих правила единого рынка. Как это повлияет на цены на нефть, комментировать пока рано.

- Будут ли Мозырский НПЗ и "Нафтан" конкурентны после завершения модернизации с учетом серьезных игроков на этом рынке? Закончатся ли все работы на объектах в срок?

- Вопросы обеспеченности объектов нужным количеством квалифицированных строителей решаются не так быстро, как хотелось бы. Прилагаем все усилия, чтобы завершить все работы в директивный срок, это сложная задача, над которой мы работаем.

Модернизация НПЗ поможет увеличить глубину переработки нефти, получить новые востребованные на рынке продукты. Могу уверенно сказать, что белорусские заводы имеют достаточно высокий уровень технологической оснащенности (индекс Нельсона), входят в топ-10, а по некоторым позициям и в топ-3 среди нефтеперерабатывающих предприятий стран СНГ. Так что после проводимой масштабной модернизации они смогут достойно конкурировать на рынке. Нефтеперерабатывающие заводы - это стратегический актив страны, мы не можем допустить падения их конкурентоспособности. Для этого и ведем модернизацию. Мы должны стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок моторным топливом собственного производства, потому что на примере некоторых стран мы видим, что происходит, если на него приходят внешние игроки и диктуют свои цены и условия.

- В этом году был полностью запущен первый белорусский нефтепродуктопровод, связывающий новополоцкий "Нафтан" и нефтебазу в Фаниполе. Планируется ли строить нефтепродуктопровод от Мозырского НПЗ до границы с Польшей?

- Возможность строительства такого объекта обсуждалась, сейчас идет детальное рассмотрение. Реализация проекта возможна с учетом необходимости обеспечения регионов нефтепродуктами и поставок на экспорт. Окончательное решение будет принято на основании анализа эффективности этого проекта и необходимости диверсификации логистики поставок нефтепродуктов как на внутренний рынок, так и на экспорт.

БЕЛТА.-0-

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