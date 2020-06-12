"Белнефтехим" установил порядок выдачи подтверждений для вывоза нетканых материалов из ЕАЭС

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" установил временный порядок выдачи подтверждений на вывоз нетканых материалов с таможенной территории Евразийского экономического союза - с 13 июня до 30 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Порядок регулируется соответствующим положением, опубликованным на официальном сайте концерна "Белнефтехим" в разделе "Бизнес".

Регламент принят в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 мая 2020 года №70 "О внесении изменений в раздел 1.10 перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза".

Согласно этому решению, с территории Евразийского экономического союза запрещен вывоз нетканых материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

Теперь в установленный период вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров (нетканых материалов), классифицируемых кодами 5603 11 900 0, 5603 12 100 0, 5603 12 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, будет возможен только при наличии подтверждения соответствующего уполномоченного органа (организации) государства - члена ЕАЭС, для Беларуси это концерн "Белнефтехим".-0-