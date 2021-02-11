11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" заинтересован увеличить поставки шин в Армению. Об этом шла речь на встрече председателя "Белнефтехима" Андрея Рыбакова с руководством ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Андрей Рыбаков подчеркнул, что Армения много лет остается надежным торговым партнером Беларуси. Одним из актуальных направлений дальнейшего сотрудничества может стать увеличение поставок продукции "Белшины" на рынок Армении.
Генеральный директор ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе" Геворг Оганнисян подтвердил, что широкий ассортимент и высокое качество белорусских шин позволяют им успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Для решения поставленных задач будут объединены усилия технической и коммерческой служб ОАО "Белшина", специалистов ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе".
Стороны договорились продолжить наращивание поставок шин и другой нефтехимической продукции в Армению.
Следующим шагом при условии стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией станет рабочая поездка белорусских шинников в Ереван для изучения особенностей рынка и интересов армянских потребителей.-0-