"Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей из России нефти

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.
"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - сообщила Марина Костюченко.
Отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" производились в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Беларуси.
"Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", - сказала пресс-секретарь "Белнефтехима".
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проинформировало о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.
Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации.-0-
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