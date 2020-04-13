"Белнефтехим" заключает контракты с крупными нефтяными компаниями РФ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" заключает контракты с российскими крупными нефтяными компаниями и некоторыми другими, объем законтрактованного сырья на апрель приближается к 2 млн т. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Постепенно выходим и приближаемся к тем объемам в 2 млн т, которые запланировали. Работаем по заключению контрактов на апрель с "большой пятеркой" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпром нефть") и небольшими компаниями, с которыми ранее взаимодействовали, включая структуры "Сафмар", - рассказал Александр Тищенко.

Таким образом, поставленные задачи по обеспечению работы нефтеперерабатывающего комплекса решаются. "Создание запасов, обеспечение внутреннего рынка, экспорт, альтернативные поставки - по всем позициям работаем, как и было запланировано", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле поставки от крупных НК возобновлены. Как пояснял премьер-министр Беларуси Сергей Румас, российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов. В апреле Беларусь ожидает из РФ 2 млн т нефти.-0-

"Белнефтехим" ожидает сегодня прибытие в Клайпеду танкера с 85 тыс. т норвежской нефти Кроме того, в марте государственная нефтяная компания Азербайджана Socar отправила в Беларусь три танкера нефти, это порядка 250 тыс. т нефти. Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ.