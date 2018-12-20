Белорусам могут разрешить открывать счета в иностранных банках с 1 марта 2019 года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам могут разрешить открывать текущие счета в иностранных банках с 1 марта 2019 года. Это предусмотрено готовящимися изменениями в законодательство, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.
Зампред Нацбанка обратил внимание, что запрет предлагается снять именно на открытие текущих счетов, а чтобы открыть депозит, придется получать разрешение.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4272 BYN
|2.422 BYN
|2.432 BYN
|USD
|2.1304 BYN
|2.127 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN