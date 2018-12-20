Белорусам могут разрешить открывать счета в иностранных банках с 1 марта 2019 года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам могут разрешить открывать текущие счета в иностранных банках с 1 марта 2019 года. Это предусмотрено готовящимися изменениями в законодательство, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Зампред Нацбанка обратил внимание, что запрет предлагается снять именно на открытие текущих счетов, а чтобы открыть депозит, придется получать разрешение.

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