"Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций до 400

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций Malanka до более чем 400, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Планируется, что к сегодняшним 270 станциям в стране в 2020 году прибавятся еще более 150. Тогда общее количество ЭЗС превысит 400 единиц. "Наша главная задача - обеспечивать комфорт водителям электромобилей удобным расположением заправок. Возле торговых и развлекательных центров, на парковках супермаркетов, магазинов мы устанавливаем быстрые станции. Владелец электромобиля, приезжая в торговый центр, может подключить авто к зарядной станции и идти по своим делам. Когда он возвращается, электромобиль уже заряжен. Это удобно и комфортно", - отметил заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик.

Больше всего электрозаправочных станций в Минске - 171. В 2020 году в столице запланирована установка еще 110 быстрых станций. Большинство из них будут расположены в центре города, вблизи торговых, развлекательных и культурно-спортивных сооружений. Однако в спальных районах столицы водители электрокаров также имеют возможность зарядки.

Что касается электрозаправочных станций в других регионах, здесь лидирует Брест и Брестская область. Там на этот год запланировано установить 15 электрозарядных станций. К концу года их число в Брестской области вырастет до 34. На втором месте - Гродненская область, там в этом году планируется установить 11 ЭЗС. До конца года общее количество станций составит 27. До конца года Malanka планирует установить быстрые ЭЗС и в других областях страны: в Витебской - 2, Гомельской - 10, Могилевской - 1, Минской - 7. "Упор сделан именно на развитие быстрых ЭЗС. Их установка на крупных автомобильных трассах позволит водителям экономить время и пополнять необходимый запас энергии своего электрокара за считанные минуты", - отметили в компании.

По оценкам "Белоруснефти", с начала лета количество электромобилей в Беларуси выросло в два раза. Если в начале весны говорилось о том, в Беларуси чуть более 400 электромобилей, то в начале августа их стало свыше 800.

В "Белоруснефти" также посчитали, на сколько киловатт заряжаются электромобили в месяц и сколько времени тратят на это. "Так, в августе на станциях Malanka электромобили зарядились на 80 тыс. кВт/ч. То есть зарядки, которую получили белорусские электромобили, с запасом хватило бы для поездки из Минска в Лиссабон. Если же перевести сессии зарядки в часы, то в месяц на зарядку всех электромобилей ушло более 10 тыс. часов", - рассказали в компании.-0-