"Белоруснефть-Сибирь" пополнила парк оборудования буровым комплексом нового поколения

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Северный актив ПО "Белоруснефть" пополнил парк техники новейшим буровым комплексом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Белорусские нефтяники Севера ввели в эксплуатацию российский комплекс нового поколения БУ 6000/400. "С его помощью им предстоит выполнить проект по заказу дочерней компании "Роснефти" - АО "Сибнефтегаз". Проектом предусмотрено бурение двух пилотных стволов скважины глубиной 4 655 м", - рассказали пресс-службе.

Высокотехнологичный комплекс эшелонного типа компании "Уралмаш НГО Холдинг" отвечает всем актуальным требованиям рынка. "Процессы бурения автоматизированы, система управления станка позволяет контролировать все параметры в онлайн-режиме. Установка грузоподъемностью до 400 т позволяет бурить скважины глубиной до 6 тыс. м в любых метеоусловиях крайнего Севера", - уточнили на предприятии.

Перед представителями нефтесервисной компании поставлена комплексная задача. Им предстоит не только построить скважину, но и провести геофизические исследования. Эти результаты станут основой геологической и экономической оценки с дальнейшим проектированием двух горизонтальных участков в продуктивных пластах.

По словам специалистов, наличие буровой установки такого уровня - весомый аргумент для требовательных заказчиков при выборе подрядчика. Теперь у компании "Белоруснефть-Сибирь" есть свои преимущества на конкурентном рынке Западной Сибири. В перспективе планируется оснастить буровые бригады белорусских нефтяников Севера еще одним таким же комплексом.

Северный актив ПО "Белоруснефть" - ООО "Белоруснефть-Сибирь" - создан в 2008 году. Среди его основных видов деятельности - бурение боковых стволов, скважин, капитальный и текущий ремонт скважин, сервис по сопровождению буровых промывочных жидкостей, услуги по наклонно-направленному бурению, тампонажные работы.-0-