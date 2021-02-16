"Белоруснефть" установила абсолютный рекорд суточной проходки при бурении скважин

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты "Белоруснефти" установили новый рекорд суточной проходки при бурении скважин. Предыдущий показатель увеличен на 68 м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Новый максимум суточной проходки - 621 м - установлен 12 февраля на скважине №150 Давыдовского месторождения. По проекту глубина этой эксплуатационной скважины составит 3165 м.

Предыдущий абсолютный рекорд продержался почти год - он был зафиксирован 18 марта 2020 года. При строительстве 174-й скважины Вишанского месторождения специалисты прошли 553 м. Тогда работали на станке 3Д-86. Сейчас бригада №2 Светлогорского управления буровых работ использует установку АРС-250. Как уточнили в компании, предыдущее достижение на такой буровой установке зафиксировано 21 октября 2019 года на 153-й Мармовичской скважине. Тогда за сутки удалось пройти 501 м.

"Настолько ускориться и сократить время на технологические процессы позволил рационально спланированный рабочий процесс, меры технического, организационного и кадрового характера", - рассказали на предприятии.

Установить новый абсолютный рекорд удалось благодаря слаженной работе нескольких подразделений "Белоруснефти": СУБРа, сервисной службы по наклонно-направленному бурению УПНПиРС, Тампонажного управления, НГДУ "Речицанефть".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-