Белорусская биотехнологическая корпорация совершила первую экспортную сделку на БУТБ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация совершила первую биржевую сделку по продаже кормовых добавок (L-лизин сульфата) на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Ранее БНБК использовала биржевую площадку исключительно для закупки сырья, а также как дополнительный канал продаж собственной продукции на внутреннем рынке. Покупателем пилотной партии L-лизин сульфата стала компания из России.

"На бирже аккредитованы свыше 2,7 тыс. компаний из России, включая крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, которые являются непосредственными потребителями продукции БНБК, в том числе таких востребованных в животноводстве кормовых добавок, как L-лизин сульфат. Таким образом, целевая аудитория уже присутствовала на биржевой площадке, и, в сущности, БНБК нужно было лишь выбрать лучшее предложение. Совершенная сделка стала первым опытом работы корпорации на биржевых торгах в качестве экспортера, так как до этого БНБК применяла биржевой механизм только на внутреннем рынке - для реализации комбикормов, премиксов, фуражного зерна и покупки подсолнечного шрота и кукурузы", - рассказал пресс-секретарь.

Чтобы активизировать взаимодействие с БНБК в экспортных продажах, в ближайшей перспективе планируется провести точечную работу с потенциальными покупателями продукции глубокой переработки зерна, причем не только в России, но и на других интересных корпорации рынках. По словам Романа Янива, практика показывает, что объединение усилий биржи и компаний-экспортеров, как правило, обеспечивает мощный синергетический эффект.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. Также в числе основных функций - проведение биржевых торгов и создание условий для этого, регистрация биржевых сделок, организация экспертизы качества биржевого товара в случаях, предусмотренных правилами биржевой торговли товарной биржи, выявление спроса и предложения товаров, котировка цен, изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По итогам 11 месяцев 2021 года экспорт продукции АПК через БУТБ вырос на 56%, до $126 млн. Наибольший объем сделок пришелся на рапсовое масло, мясо-молочную продукцию и кожевенные изделия.-0-