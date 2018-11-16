Белорусская мебель будет представлена на выставке в Москве

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние мебельные новинки белорусского производства будут представлены на международной выставке в Москве "Мебель-2018", которая пройдет 19-23 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Мебель белорусского производства на крупнейшем мебельном форуме в Восточной Европе представят предприятия концерна - ведущие производители и экспортеры мебели в Беларуси: "Пинскдрев", "Молодечномебель" и его филиал "Вилейская мебельная фабрика", "Бобруйскмебель", "ЗОВ-ЛенЕвромебель", Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", "Гомельдрев" и "Речицадрев".

"Участие белорусских производителей в крупнейшей мебельной выставке в Москве - важная часть работы на российском рынке, - отметили в концерне. - К ней предприятия готовятся особенно, разрабатывают программы, внедряют новые технологические и дизайнерские решения. Именно здесь производители демонстрируют своим партнерам новинки производства, часто заключают контракты".

Нынешняя выставка уже 30-я по счету, она проводится в крупнейшем выставочном центре Москвы на Красной пресне в ЦВК "Экспоцентр". Общая площадь экспозиции составляет более 78 тыс. кв.м (на 6 тыс. кв.м больше, чем в прошлом году). Свою продукцию здесь представят 756 экспонентов из 28 стран. Каждую осень в "Экспоцентре" собираются ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса. Выставка определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями. Здесь представлен широкий выбор элитной и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные предметы интерьера.

По данным "Беллесбумпрома", российский рынок для мебельных предприятий концерна является самым крупным. В общем объеме экспорта мебели в страны СНГ на долю Российской Федерации приходится 78,7%. За 9 месяцев 2018 года предприятия концерна поставили в Россию мебельной продукции на $51,6 млн, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, включая другие виды продукции, предприятия концерна за январь-сентябрь текущего года поставили в РФ товаров на $123,7 млн - на 14% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Таким образом, мебель в общем объеме экспорта предприятий концерна в Россию занимает более 40%.-0-