Белорусская продукция будет представлена на выставках в Таджикистане 6-7 апреля

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане 6-7 апреля пройдут специализированные выставки, бизнес-форум и отраслевые b2b-сессии для представителей деловых кругов Беларуси и Таджикистана. Мероприятия приурочены к очередному заседанию межправительственной Белорусско-Таджикской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

Выставки белорусских производителей под общим брендом Made in Belarus продемонстрируют продукцию ключевых отраслей отечественной промышленности: AgroFood - сельское хозяйство и продукты питания, TechMaсh - машиностроение и технологии, Wood - деревообрабатывающая промышленность и мебельная продукция, Health - здравоохранение и фармацевтика, FMCG - потребительские товары.

Центральным событием деловой программы в Таджикистане станет Белорусско-Таджикский бизнес-форум. В его открытии планируется участие министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко, министра сельского хозяйства Таджикистана Зиезоды Сулаймона Ризои, а также представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций и предприятий двух стран.

Участники форума рассмотрят перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, возможности расширения контактов деловых кругов, состоятся презентации перспективных проектов.

Кроме того, запланированы отраслевые b2b-сессии по вопросам АПК, промышленности, деревообработки, финансов, участники которых обсудят сотрудничество в соответствии со специализацией своих предприятий.

Во время работы белорусской делегации в Таджикистане предполагается провести трехстороннюю деловую встречу с участием бизнеса Афганистана, Беларуси и Таджикистана. "В нынешних условиях ограничения личных контактов это уникальная возможность установить прямые связи не только с представителями таджикских компаний, но и с бизнесом Афганистана", - подчеркнули в "Белинтерэкспо". Таджикистан и Афганистан входят в первую пятерку государств по росту белорусского экспорта в 2020 году.

Бизнес-форум проводится Белорусской торгово-промышленной палатой, организует выставки и b2b-сессии "Белинтерэкспо".

Местом проведения мероприятий станет современная площадка по выпуску белорусской сельскохозяйственной техники в Гиссаре. В демонстрационном павильоне завода расположатся не только стенды экспозиций Made in Belarus, но и вся инфраструктура для комфортной и эффективной работы: презентационные площадки, комнаты переговоров, лаунж-зоны.-0-