Белорусская продукция может стать узнаваемым брендом в Аргентине - БелТПП

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция может стать узнаваемым брендом в Аргентине. Об этом шла речь на бизнес-встрече "Беларусь и Аргентина: перспективные направления внешнеторгового сотрудничества", сообщили БЕЛТА в Минском отделении БелТПП, которое совместно с Палатой импортеров Аргентины 22 сентября провело это мероприятие в режиме онлайн.

"Латинская Америка интересна для нашей страны как важная платформа интеграции в мировые торгово-хозяйственные связи, и, несмотря на обстоятельства, связанные с режимом самоизоляции в Аргентине, ТПП Минска и Буэнос-Айреса смогли успешно провести совместное мероприятие в формате видеоконференции, о чем свидетельствует присутствие более 30 белорусских и аргентинских участников", - отметили в палате.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко, который принял участие в бизнес-встрече, выразил надежду, что подобный формат мероприятий также позволит найти новые направления сотрудничества и будет способствовать росту взаимной торговли. Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц в свою очередь отметил, что белорусские банки накопили значительный опыт по организации международных расчетов и на данный момент есть инструменты, которые будут полезны при решении проблем, связанных с финансовыми расчетами.

"Несмотря на то, что некоторые белорусские предприятия - участники онлайн-встречи делают только первые шаги на аргентинском рынке, торгово-промышленные палаты Беларуси и Аргентины небезосновательно полагают, что их продукция станет узнаваемым брендом в Аргентинской Республике", - считают в Минском отделении БелТПП. - Свою задачу палата белорусской столицы видит в постоянной поддержке и содействии экспорту через дальнейшее проведение таких встреч на регулярной основе как в онлайн, так и в офлайн форматах".

Белорусскую сторону на мероприятии представили ведущие производители сельскохозяйственной техники, пищевой и текстильной промышленности, оптико-электронного высокоточного приборостроения, голографической продукции. Они презентовали свою продукцию потенциальным партнерам, обсудили перспективы и обменялись контактами для дальнейшего обсуждения возможного сотрудничества.-0-