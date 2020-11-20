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20 ноября 2020, 12:39

Белорусская продукция завоевала награды на выставке Peterfood

Фото УП "Белинтерэкспо"
Фото УП "Белинтерэкспо"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция завоевала награды на крупной продовольственной выставке Peterfood-2020 в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"В Санкт-Петербурге завершилась крупная продовольственная выставка, на которой были представлены белорусские производители и товары. При меньшем количестве посетителей улучшился их качественный состав, а число полезных контактов оказалось даже выше, чем в предыдущие годы. Всего же на Peterfood приехали более 300 экспонентов из 10 стран мира", - отметили в "Белинтерэкспо".

Выставочное предприятие БелТПП представило стенд белорусской продукции с участием предприятия "Минскхлебпром". В результате были проведены переговоры более чем с 30 представителями розничных сетей Северо-Западного региона России. А по итогам выставки "Минскхлебпром" получил диплом в конкурсе "Выбор сетей" за хлеб "Бабулiн".

Как рассказали в "Белинтерэкспо", строгое соблюдение всех противоэпидемических мер позволило безопасно провести выставку: на входе в павильон были установлены экраны-тепловизоры, ИК-термометры и санитайзеры, проходы между стендами составляли более 3 м, а посетители были дополнительно обеспечены перчатками и масками. Дегустация на стендах была разрешена только при обеспечении индивидуальной упаковки каждого образца продукции.

Участники выставки Peterfood-2020 - производители и дистрибуторы продуктов питания из стран ближнего и дальнего зарубежья, руководители и закупщики розничных торговых сетей Северо-Западного федерального округа России.

КУП "Минскхлебпром" - самое крупное на территории Беларуси предприятие хлебопекарной отрасли. В его состав входят шесть хлебозаводов. Среднесуточная мощность производства хлебобулочных изделий - 255 т, кондитерских изделий - около 16 т, более 8 т бараночной продукции, около 10 т пряников и печенья.-0-

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