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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 5,3 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,699 млн га, что составляет 81,6% запланированной площади. По темпам работ лидирует Могилевская область, там убрано 91,8% площадей от плана (275,6 тыс. га). В Брестской области убрано 91,3% площадей (306,7 тыс. га), Гомельской - 85,5% площадей (292,8 тыс. га), Минской - 78,3% (370,5 тыс. га), Витебской - 76,1% (243,1 тыс. га), Гродненской - 67,5% (210,9 тыс. га).Всего по стране намолочено 5 млн 359 тыс. т зерна при средней урожайности 31,5 ц/га.Второй укос трав в Беларуси проведен на 769,5 тыс. га (94,8% от плана). Заготовлено 838,7 тыс. т сена (75,1% от плана), 11,886 млн т сенажа (88%) и 354 тыс. т силоса (1,83%). Всего заготовлено 3,840 млн т единиц травяных кормов.-0-