Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 млн т зерна

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 6,491 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны более чем с 2 млн га, что составляет 98,7% запланированных к уборке площадей. Средняя урожайность - 31,1 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,4 ц/га).

Самый большой намолот в Минской области - почти 1,7 млн т зерна. В Брестской области намолочено 1,2 млн т зерна, Гродненской - почти 1,19 млн т, Витебской - около 948 тыс. т, Могилевской - более 774 тыс. т, Гомельской - свыше 682 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 31 августа выполнен на 91,6% (поставлено более 746 тыс. т).-0-