Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) на 52,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 12 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 390 тыс. га. В Гродненской области эти культуры посеяны на 76,6% площадей, в Гомельской - на 74,8% площадей, Минской - на 50,7%, Могилевской - на 23%, Витебской - на 10,2%. В Брестской области сев ранних яровых завершен.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 532,5 тыс. га (72,2% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

Также в Беларуси проводится сев льна (уже выполнен на площади 6,98 тыс. га, или 14,1% плана) и сахарной свеклы (9,7 тыс. га, или 10,7%).-0-

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