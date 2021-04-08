Мартынюк: у нас есть все для проведения успешной посевной, важно грамотно использовать ресурсы

8 апреля, Кричевский район /Корр. БЕЛТА/. У нас есть все необходимое для проведения успешной посевной кампании, важно грамотно использовать эти ресурсы. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время посещения КСУП "Малятичи-Агро" в Кричевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поздняя весна, которая пришла в этом году, накладывает определенные технологические отпечатки на проведение весенне-полевых работ, которые должны быть выполнены в кратчайшие сроки и качественно. У нас есть все необходимое для проведения успешной посевной кампании, важно грамотно использовать эти ресурсы, - отметил Леонид Мартынюк. - И на примере этого хозяйства мы видим, что обеспечены техникой, есть минеральные удобрения, которые вовремя будут внесены в почву, и самое главное - есть потенциал у людей, которые понимают, что сегодняшний день кормит целый год. И то настроение, которое я почувствовал, пообщавшись с коллективом, настроение людей на работу, которую нужно провести в кратчайшие сроки, - все они нацелены на хороший результат и, конечно же, достойную заработную плату".

Председатель Кричевского районного исполнительного комитета Андрей Седуков, председатель КСУП "Малятичи–Агро" Александр Радовский и помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк

Как отметил директор КСУП "Малятичи-Агро" Александр Радовский, на полях предприятия идут активные работы. "Уже отсеяно 45% ранних зерновых культур. Среди них овес, ячмень, зернобобовые. Под эти культуры отведено 860 га, под однолетние культуры более 1 тыс. га, более 300 га - под кукурузу на зерно. К воскресенью планируем закончить подкормку озимых - это 3 тыс. га. При нормальных погодных условиях планируем закончить сев ранних зерновых культур уже через неделю, - рассказал Александр Радовский. - С ремонтом техники все вопросы решили еще зимой. На сегодняшний день вопросов с топливом, удобрениями нет. В этом году получили энергонасыщенный трактор, плуги и другую технику".

По словам председателя Кричевского райисполкома Андрея Седукова, в районе посеяно уже 15% площадей ранних зерновых культур. "Посевные работы идут согласно графику - 15% площадей у нас посеяно. До 20 апреля мы должны закончить посевную кампанию. Топливо имеется, удобрения есть в полном объеме, техника отремонтирована и готова к работе. Есть моменты, когда машина может сломаться прямо на выходе в поле, - это все решается. Питанием работники обеспечены, за это отвечают профсоюзы, - отметил Андрей Седуков. - Одновременно идут работы по подготовке почвы под посев, продолжает работать техника на подкормке рапса. Все культуры перезимовали очень хорошо. Надеемся на высокий урожай".

Кроме этого, в районе к весенне-полевым работам обновили технику. "Один энергонасыщенный трактор уже поступил в "Малятичи-Агро", еще пять тракторов ждем со дня на день. Эти тракторы будут использоваться на внесении химии. Мы планируем создать отдельный мехотряд, который будет обслуживать поля всех хозяйств нашего района", - отметил председатель райисполкома.-0-

Сев зерновых в КСУП "Малятичи–Агро"

Председатель КСУП "Малятичи–Агро" Александр Радовский

Фото Олега Фойницкого

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