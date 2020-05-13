Белорусские банки рассмотрели около 3 тыс. обращений за кредитными каникулами

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки рассмотрели около 3 тыс. обращений по поводу предоставления кредитных каникул, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банками рассмотрено около 3 тыс. обращений. Из них около 1600 - от предприятий, 1250-1260 - от граждан, - отметил Павел Каллаур. - Пока мы в начале пути, суммы незначительны: на около Br1 млрд предоставлена реструктуризация, причем в различных формах".

По наблюдениям регулятора, банки реагируют на обращения по реструктуризации позитивно, но есть и отказы. "Если говорить о юридических лицах, то причины отказов - это отсутствие платежеспособности, нет выручки в ближайшей перспективе. Здесь нужно проблему решать более принципиально, в том числе задействовать инструмент, одобренный главой государства, - это предоставление гарантий правительства, если нужно поддержать непосредственно работников предприятия в короткий период времени", - пояснил председатель правления Нацбанка.

Что касается отказов в кредитных каникулах физическим лицам, то основная причина - непредоставление документов, которые бы подтверждали, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. "Мы рассматриваем это как объективную причину. Граждане, которые имеют кредиты и хотят получить рассрочку, должны, на наш взгляд, более ответственно при походе в банк относиться к сбору соответствующего пакета документов", - добавил Павел Каллаур.

По его словам, Нацбанк продолжит мониторить ситуацию с кредитными каникулами, в том числе и влияние предоставления рассрочек на кредитные риски банковской системы.-0-