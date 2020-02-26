Белорусские бренды представлены на крупнейшей мебельной выставке в Польше

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция Made in Belarus начала свою работу на выставке мебельной индустрии Meble Polska, которая проходит в Познани с 25 по 28 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе по маркетингу и связям с общественностью предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В экспозиции представлена продукция четырех производителей: ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО "Могилевдрев" и ООО "Панормо Мебель".

"Ивацевичдрев" уже поставляет на польский рынок мебель и плитную продукцию. В этом году на стенде предприятия представлены современные коллекции мебели Insar, Annika, Toivo и Silvi под брендом MyStar. Презентацию дополняют новинки декоров из ламинированных древесно-стружечных плит торговой марки BySpan.

Впервые под эгидой холдинга предприятий деревообрабатывающей промышленности BORWOOD представлена продукция ОАО "Речицадрев" и ОАО "Могилевдрев". "Предприятия презентуют эффектный стенд с единой концепцией - "Уютный дом". На рынке Европы достаточно популярна мебель из экологически чистого материала, поэтому "Могилевдрев" демонстрирует обеденную группу и мебель для спальни из массива сосны, а "Речицадрев" - кухню из фанеры", - отметили в "Белинтерэкспо".

ООО "Панормо Мебель" участвует в выставке впервые. "Предприятие решило покорить польский рынок коллекцией корпусной мебели Bristol, выполненной из массива дуба и шпонированного МДФ. Отличительная ее черта - возможность нанесения любых изображений на фасады изделий, а также использование фасадов из искусственного состаренного массива дикого дуба. "Панормо Мебель" - первая компания в Беларуси, которая начала производить такие изделия", - рассказали в отдела по маркетингу.

Ежегодно Meble Polska собирает на одной площадке крупные предприятия мебельной и деревообрабатывающей промышленности, а география посетителей насчитывает 65 стран мира.

Экспозиции белорусских производителей Made in Belarus в 2020 году будут организованы более чем в 40 странах мира, в том числе в Азербайджане, Египте, Зимбабве, Казахстане, Китае, Мозамбике, Омане, Сирии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Эфиопии, ЮАР. Запланировано участие в выставках в Грузии, Молдове, Нидерландах, Польше, Сербии, Украине, Франции.-0-