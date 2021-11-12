Белорусские компании на выставке в Казахстане заключили контракты на $3,8 млн

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на $3,8 млн заключили белорусские компании на центрально-азиатской выставке "Пищевая промышленность" в Казахстане. Об этом сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В Казахстане состоялся целый комплекс крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий - выставки пищевой индустрии и сельского хозяйства, бизнес-форумы,семинары, конвент. В них приняла активное участие обширная делегация из Беларуси: руководители профильных министерств, представители компаний, эксперты отрасли. Национальная экспозиция Беларуси была представленная на ключевом из этих мероприятий - 23-й центрально-азиатской выставке "Пищевая промышленность" FoodExpo Qazaqstan. "Продукцию представили 11 отечественных предприятий мясной, молочной и молочно-консервной отраслей. Во время работы экспозиции компании из Беларуси заключили ряд коммерческих контрактов с торговыми сетями и предприятиями из Казахстана и России на общую сумму более $3,8 млн", - рассказали в "Белинтерэкспо".

В церемонии открытия выставки FoodExpo Qazaqstan принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Кроме Беларуси, в выставке участвовали более 420 компаний из 25 стран.

"К проведению национальной экспозиции Беларуси на выставке FoodExpo Qazaqstan был приурочен аграрный форум "Казахстан - Беларусь". На мероприятии, прошедшем впервые в истории взаимоотношений двух стран, эксперты и практики обсудили накопленный опыт в агропромышленной отрасли двух стран. Итогом встречи стал ряд документов о сотрудничестве в области животноводства, племенного животноводства и строительства в сельском хозяйстве", - сообщили в выставочной компании.

Кроме того, представители белорусской делегации приняли участие и в ряде других деловых мероприятий. Их организаторами выступили Белорусская торгово-промышленная палата, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет и выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-