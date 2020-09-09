Белорусские компании презентовали в Китае свой потенциал в логистических услугах

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские компании презентовали экспортный потенциал на международном рынке логистических услуг во время белорусско-китайского семинара "Новые возможности цепей поставок по маршруту "Пояс и путь". Мероприятие состоялось на Китайской международной выставке услуг, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Семинар собрал более 150 участников, включая руководство крупнейших белорусских и китайских логистических компаний, производителей и экспортеров, их профильных ассоциаций, а также представителей Государственного таможенного комитета, Минтранса, "Белгоспищепрома", Минсельхозпрода, Минпрома.

"Мероприятие стало первым белорусско-китайским специализированным форумом в области транспортной логистики и позволило перевозчикам двух стран наладить общение для дальнейшего делового сотрудничества, - отметили в ГТК. - Участники подчеркнули: в условиях пандемии и карантинного режима логистика и таможенная очистка стали одним из ключевых элементов доставки медицинских средств. Рост взаимной торговли открывает рынки для транспортных компаний, а развитие логистики создает конкуренцию и делает торговлю выгоднее".

Мероприятие организовано при участии официального представителя ГТК в посольстве Беларуси в Китае.-0-