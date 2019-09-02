Белорусские нефтяники хотят привлечь американских специалистов для освоения нетрадиционных залежей

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Американские специалисты намерены помочь белорусским нефтяникам в освоении нетрадиционных залежей нефти. Данную тему обсуждали во время визита в Гомель председателя совета директоров компании Miller&Lents Роберта Оберста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Речь идет о трудноизвлекаемых запасах. К ним относятся резервуары с ультранизкой проницаемостью.

В Беларуси американский опыт может быть полезен при разработке некоторых участков Речицкого месторождения. Именно эти залежи относят к нетрадиционным запасам. Сейчас специалисты "Белоруснефти" проводят сложные и масштабные исследования. Реализуется дорожная карта по оценке потенциала и перспектив освоения нетрадиционных углеводородов.

Например, на скважине №411 Речицкого месторождения выполняются операции по технологии Plug and Perf. "Комплекс мероприятий включает бурение горизонтальной скважины, проведение многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), освоение. Сама скважина сложная по конструкции, с большим зенитным углом и протяженностью горизонтального ствола почти в 1,2 км. В основном такие технологические процессы для "Белоруснефти" в новинку", - пояснили в пресс-службе.

Если сравнивать с обычным для предприятия многостадийным ГРП, то операции по методике Plug and Perf позволяют более масштабно и агрессивно воздействовать на пласт. Основные преимущества такой технологии - в увеличении площади охвата и количества стадий гидроразрыва.

Руководство "Белоруснефти" обсудило с топ-менеджером Miller&Lents перспективы двустороннего сотрудничества. Американские эксперты изучат материалы и исследования и проконсультируют белорусских нефтяников по технологии и методикам проведения операций.

Miller&Lents - консалтинговая компания, которая уже 70 лет предоставляет услуги по сертификации запасов, проводит аудит и дает независимые оценки. Имеет большой производственный опыт во всех нефтяных регионах мира.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-