Белорусские нефтяники построили девятую скважину на Мачухском месторождении в Украине

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Буровики ООО "Сервис Ойл" - украинской дочерней компании "Белоруснефти" - построили девятую скважину на Мачухском газоконденсатном месторождении в Полтавской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе компании "Белоруснефть".

Фактическая глубина объекта составила 5 245 м. Скважину бурили для компании ДТЭК "Нефтегаз".

Белорусские специалисты за счет применения передовых технологий и решений смогли сократить сроки бурения до 141 суток. Ведущий инженер отдела строительства скважин и бурения боковых стволов управления скважинных технологий и сервиса центрального аппарата "Белоруснефти" Денис Куриленко отметил, что объект закончили с ускорением на 21 сутки. "При освоении получен промышленный приток газа. Строить скважины на Мачухском месторождении, мягко говоря, не сахар. Эта площадь со сложным геологическим разрезом, аномально высокими пластовыми давлениями и температурой", - подчеркнул он.

Строительством скважины занималась буровая бригада №1 "Сервис Ойл" под руководством мастеров Владимира Тараса и Александра Куликова.

В пресс-службе добавили, что успешного результата удалось достичь благодаря слаженной работе буровиков "Сервис Ойл" и коллег из зарубежных компаний.

Теперь бригаде №1 "Сервис-Ойл" предстоит пробурить разведочную скважину на Семиренковском месторождении. Проектная глубина объекта - 5 450 м. Работы ведутся на станке Drillmec.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-