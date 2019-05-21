Белорусские нефтяники приступили к цементированию скважин в Украине

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники приступили к работам по цементированию скважин в Украине. Это новый вид деятельности для "Белоруснефти" на украинском нефтесервисном рынке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Первым объектом стала скважина №4 Бригадировского газоконденсатного месторождения. В целом предстоит выполнить работы на трех месторождениях.

На субподряде - дочерняя компания "Белоруснефти" ООО "Сервис Ойл". "Украинской "дочке" на время проведения скважинных операций в аренду передан цементировочный флот с экипажем. Для выполнения поставленных задач в соседнюю страну отправлено 18 единиц специальной техники тампонажного управления, в том числе установка НС-1000, необходимое вспомогательное оборудование и обслуживающий персонал", - отметили в пресс-службе.

Работы проводятся по договору с АО "Укргаздобыча". С украинской компанией "Белоруснефть" плодотворно сотрудничает уже несколько лет по разным видам сервиса, в том числе в бурении боковых стволов, выполняет операции по гидроразрыву пласта, ремонты скважин.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-