Белорусские нефтяники установили суточный рекорд бурения скважин в Сибири

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ООО "Белоруснефть-Сибирь" (северного актива ПО "Белоруснефть") за сутки пробурили 312 м сибирских недр. Это новый рекорд суточной проходки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Такого максимума за 24 часа достигла бригада №4 при бурении пилотного бокового ствола на скважине № 2061 куста №5 Южно-Тарасовского месторождения. Предыдущий рекорд был зафиксирован на отметке 285 м. "Достижение записала на свой счет бригада Вячеслава Пупенко, оснащенная мобильным буровым агрегатом АРС-125 производства гомельского ОАО "Сейсмотехника". "Пилот" бурится с глубины 2380 м. Забой самой скважины №2061 по проекту составит 3650 м. Работы продолжаются", - рассказали на предприятии.

Белорусские нефтяники Севера установили новую рекордную планку суточной проходки среди бригад по бурению боковых стволов компаний "Белоруснефть-Сибирь" и "Роснефть-Пурнефтегаз". Эта "дочка" "Роснефти" в Западной Сибири - основной заказчик белорусского нефтесервиса по бурению скважин и боковых стволов. К примеру, в 2019 году четверть объема работ белорусов пришлась на это предприятие.

Северный актив ПО "Белоруснефть" - ООО "Белоруснефть-Сибирь" - создан в 2008 году. Среди его основных видов деятельности - бурение боковых стволов, скважин, капитальный и текущий ремонт скважин, сервис по сопровождению буровых промывочных жидкостей, услуги по наклонно-направленному бурению, тампонажные работы. В последнее время коллектив общества обновляет рекорды по годовой проходке при строительстве скважин и по количеству пробуренных боковых стволов.-0-