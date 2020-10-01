1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ в октябре планируют переработать 1,7 млн т нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставка нефти для ее переработки на НПЗ в октябре планируется в объеме 1,7 млн т, в том числе 1,65 млн т российской нефти, включая 80 тыс. т - по железной дороге", - сообщил Александр Тищенко.

По его словам, для дозагрузки октябрьских мощностей в сентябре закуплена одна танкерная партия азербайджанской нефти.-0-