Белорусские пиломатериалы на $5,1 млн продали в Китай через БУТБ с начала года

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пиломатериалы на $5,1 млн продали в Китай через Белорусскую универсальную товарную биржу с начала года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам экспортных биржевых торгов 28 июля в Китай реализованы пиломатериалы общим объемом 8,8 тыс. куб.м на сумму $1,4 млн. Всего с начала года через торговую площадку БУТБ на китайский рынок реализовано 32,3 тыс. куб.м пилопродукции на сумму $5,1 млн", - сказал Роман Янив.

Организация регулярных поставок белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов является пилотным проектом БУТБ, УП "Беллесэкспорт" (спецэкспортер Министерства лесного хозяйства) и РУП "Белтаможсервис" (крупный логистический оператор). Цель проекта - обеспечить прямой доступ белорусских деревообработчиков на китайский рынок и оптимизировать затраты на логистику.

"До недавнего времени львиная доля отечественной пилопродукции попадала в Китай опосредованно, в основном через страны Балтии. Это способствовало удорожанию товара для конечного потребителя, а наши экспортеры в свою очередь недополучали валютную выручку. Благодаря совместному проекту с Беллесэкспортом и Белтаможсервисом десятки белорусских лесхозов смогли без посредников реализовать свою продукцию на высокомаржинальный рынок Китая", - отметил начальник отдела международных отношений и коммуникаций БУТБ Александр Башлий. По его мнению, потенциал у этого направления очень высокий.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-