Белорусские предприятия приглашают стать резидентами Российской промышленной зоны в Египте

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских производителей приглашают стать резидентами Российской промышленной зоны в Египте. Сегодня в Министерстве промышленности Беларуси состоялась презентация проекта, сообщили БЕЛТА в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Главная цель проекта - открыть как можно большему числу компаний из России и ЕАЭС доступ не только на рынок Египта, но и стран-соседей, других государств региона Ближнего Востока и Африки. В ближайшие пять лет на участке площадью 525 га будет создан комплексный индустриальный парк, резидентам которого станут доступны такие преимущества, как близость к важнейшим логистическим каналам, максимально упрощенные правила ведения бизнеса и единое окно для решения вопросов.

В презентации приняли участие генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников, торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев, представители белорусских промпредприятий: МАЗ, БелАЗ, "Гомсельмаша", Белорусского металлургического завода, Борисовского завода автотракторного электрооборудования и др.

"Мы приглашаем компании Беларуси присоединяться. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую консультационную поддержку. Это реальная возможность выйти на новые рынки, сделать свой бренд международным. В перспективе российско-белорусские проекты также могут быть реализованы с помощью механизмов Российской промышленной зоны", - сказал Андрей Слепнев.

В начале августа зарегистрирована дочерняя организация РЭЦ в Экономической зоне Суэцкого канала Египта - Russian Industries Overseas Egypt. Кроме того, сформирован пул потенциальных резидентов для реализации первой фазы проекта. Белорусские предприятия высказали заинтересованность не только в участии в проекте Российской промышленной зоны, но и развитии сотрудничества с Российским экспортным центром по другим направлениям торгово-экономического взаимодействия.-0-