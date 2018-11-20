Белорусские продукты питания и сельхозтехника представлены на выставке в Грузии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus открылась на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo, которая проходит с 20 по 22 ноября в Тбилиси (Грузия). Об этом БЕЛТА сообщили в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция белорусских производителей, ставшая самой крупной на выставке, проходит под девизом "Высокое качество, надежные партнеры". Свою продукцию представляют десять белорусских предприятий. "Бабушкина крынка" презентует сразу три новинки. Это питьевое стерилизованное молоко "Школьник", обогащенное инулином, молоко "Витаминка" с кальцием и витамином Д3, молоко для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,5%. "Молочный гостинец" предлагает цельномолочную и кисломолочную продукцию, включая творожные изделия, плавленые и полутвердые сыры, сливочное масло, натуральные молочные коктейли с различными вкусовыми добавками. Впервые свою продукцию в Грузии представляют "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Компания предлагает сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, сливочное масло с массовой долей жира 82,5%, творог под брендом "Сморгонский край".

Волковысский мясокомбинат представляет мясные деликатесы из свинины, говядины и мяса птицы, Могилевский мясокомбинат - новинки мясной продукции, среди которых колбасы, мясные полуфабрикаты, мясо и субпродукты. Ошмянский мясокомбинат привез на выставку широкий ассортимент колбасных изделий, сырокопченой и сыровяленой продукции, ветчин и полуфабрикатов. Это предприятие на данный момент еще не представлено на грузинском рынке и ищет надежных партнеров.

"Морозпродукт" предлагает популярные марки мороженого, а также замороженные мясные и рыбные полуфабрикаты, хлеб, овощи и ягоды, изделия из картофеля, пельмени собственного производства. Быховский консервно-овощесушильный завод демонстрирует консервированную натуральным способом продукцию, включая плодоовощные консервы, соки, повидла, варенья, консервы, маринады, томатные пасты и соусы, салаты, закуски, гарниры. Особой популярностью у посетителей пользуются дегустации березового сока.

Холдинг "Гомсельмаш" демонстрирует картофелекопатель-погрузчик КМП-1,5, разработанный по заказу грузинских партнеров и уже прошедший полевые испытания. Представлена сельхозтехника торговой марки "Палессе": зерноуборочный комбайн КЗС-10К и кормоуборочные самоходные машины КСК-600 и КВК-800 с панорамным остеклением кабины, автоматизированным управлением и защитой от жары, шума и пыли. Техника представлена в том числе в виде натурных образцов на открытой площадке. В нынешнем году на грузинском рынке реализовано 30 комбайнов "Палессе".

Предприятие "Лидагропроммаш" показало на выставке новинку - сеялку точного высева СТВ-4КУ, а также сеялку пневматическую универсальную СПУ-4Д.

Открытие белорусской экспозиции сопровождал бизнес-форум "Грузия - Беларусь: перспективы сотрудничества", в котором приняли участие посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нодар Кереселидзе. Мероприятия организованы предприятием "Белинтерэкспо" БелТПП при участии и содействии посольства Беларуси в Грузии и Торгово-промышленной палаты Грузии.

В выставке принимают участие свыше 120 компаний из 14 стран.-0-

Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты