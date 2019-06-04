Белорусские ученые представили на "Белагро" экспериментальное поле

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые представили на международной специализированной выставке "Белагро-2019" инновационную экспозицию "Экспериментальное поле", передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке можно увидеть, сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов озимой пшеницы, ржи и ячменя, которые представил НПЦ по земледелию НАН Беларуси. Сорта зерновых культур здесь были посеяны в сентябре 2018 года.

"Мы занимаемся селекцией сельхозкультур. Всего в НПЦ разработано 400 с лишним сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, технических культур, многолетних трав. Наши сорта занимают 80% сельхозугодий и пашни в Беларуси, - сказал генеральный директор НПЦ по земледелию Федор Привалов. - Это экспериментальное поле позволяет продемонстрировать наши сорта зарубежным гостям выставки, качество и продуктивность. Сегодня мы поставляем наши сорта в Россию (там ими засеяно 2,5 млн га), Украину, Казахстан, Кыргызстан, страны Балтии".

Всего в "Белагро" принимают участие около 50 организаций Национальной академии наук Беларуси. Они презентовали более 200 разработок и технологий. В частности, Институт льна показал новые сорта льна-долгунца с высоким потенциалом урожайности и продуктивности. Институт защиты растений продемонстрировал биопрепараты, созданные на основе местных штаммов микроорганизмов-антагонистов. НПЦ по животноводству представил новейшие биотехнологии в племенном животноводстве, а Институт рыбного хозяйства НАН - технологическое оборудование нового инкубационного цеха по воспроизводству рыбопосадочного материала. На выставочных стендах Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству можно ознакомиться с новыми сортами картофеля, уникальными по урожайности, товарности и лежкости.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Помимо "Белагро-2019" во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-