Белорусские ученые проектируют электродома

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над проектированием электродомов, сообщил сегодня журналистам директор Института энергетики Национальной академии наук Антон Бринь в пресс-центре БЕЛТА.

"НАН активно участвует в проектах, связанных с цифровой трансформацией энергетики, повышением энергопотребления. Академия наук в целом и Институт энергетики в частности были родоначальниками идеи строительства многоквартирного электрифицированного жилья в Беларуси. Это одно из возможных направлений использования электроэнергии с БелАЭС. В этом году завершается разработка пилотного проекта такого дома, в котором есть только вода и электричество для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи", - рассказал Антон Бринь.

В такой дом можно интегрировать и возобновляемую энергетику: солнечные панели, тепловые насосы, использование сточных вод. По словам ученого, по этому проекту был разработан уникальный смарт-счетчик, который показывает потребление и воды, и электроэнергии.

Планировалось построить такой дом в Минске. "Пока есть проблемы, но в этом году уже будет полностью готова конструкторская документация. Тогда его можно будет строить где угодно", - отметил директор института.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке