Белорусский фонд финподдержки предпринимателей снизил льготную ставку по займам малого бизнеса в нацвалюте

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей с октября снизил льготную ставку по займам и лизингу до 6,5% годовых в белорусских рублях (ранее она составляла 7%), сообщили БЕЛТА в фонде.

Дважды в месяц Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса для оказания государственной финансовой поддержки. В нем могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Как правило, речь идет об инвестпроектах по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.-0-