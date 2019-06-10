10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,0117, его курс составил Br2,0808 за $1 (на торгах 7 июня - Br2,0925 за $1).
Евро подешевел на Br0,0057 до Br2,3511 за 1 евро (7 июня - Br2,3568 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2127 за 100 российских рублей (7 июня - Br3,217 за 100 российских рублей).-0-
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