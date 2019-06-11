11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 июня укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0093, его курс составил Br2,0712 за $1 (на торгах 10 июня - Br2,0808 за $1).

Евро подешевел на Br0,0053 до Br2,3451 за 1 евро (10 июня - Br2,3511 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0007 и составляет Br3,2118 за 100 российских рублей (10 июня - Br3,2127 за 100 российских рублей).-0-

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