11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0029 и составляет Br2,1503 (на торгах 10 января - Br2,1532 за $1).

Евро подешевел на Br0,0073 до Br2,4778 (10 января - Br2,4851 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0004 до Br3,2144 за 100 российских рублей (10 января - Br3,2148 за 100 российских рублей).-0-

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