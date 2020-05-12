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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 12 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,004 до Br2,4392 за $1 (11 мая - Br2,4352 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0029 до Br2,6394 за 1 евро (11 мая - Br2,6365 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0083 до Br3,3193 за 100 российских рублей (11 мая - Br3,311 за 100 российских рублей).-0-