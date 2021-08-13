Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 13 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0093 до Br2,5025 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0165 - его курс составил Br2,9345 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0092 и составил Br3,4058 за 100 российских рублей.-0-
Доллар подешевел на Br0,0093 до Br2,5025 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0165 - его курс составил Br2,9345 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0092 и составил Br3,4058 за 100 российских рублей.-0-