Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 15 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0171, до Br2,5442 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,01 - его курс составил Br3,0112 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0261 и составил Br3,4317 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах