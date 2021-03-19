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19 марта 2021, 13:13

Белорусский рубль на торгах 19 марта укрепился к трем основным валютам

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 19 марта укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0031, до Br2,5971 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0104, его курс составил Br3,0978 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0243 и составил Br3,5066 за 100 российских рублей.-0-

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