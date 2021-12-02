2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 2 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0041 - до Br2,5438 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0063 - его курс составил Br2,8795 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0035 и составил Br3,4391 за 100 российских рублей.-0-

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