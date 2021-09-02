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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 2 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0044 до Br2,5148 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0127 - его курс составил Br2,9792 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0203 и составил Br3,4531 за 100 российских рублей.-0-
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