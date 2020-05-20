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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 мая укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0072 до Br2,4087 за $1 (19 мая - Br2,4159 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0053 до Br2,6365 за 1 евро (19 мая - Br2,6418 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0063 до Br3,3319 за 100 российских рублей (19 мая - Br3,3382 за 100 российских рублей).-0-