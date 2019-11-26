26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0137 и стоит Br2,074 за $1 (на торгах 25 ноября - Br2,0603 за $1).

Евро подорожал на Br0,0144 до Br2,2835 за 1 евро (25 ноября - Br2,2691 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0072 и составляет Br3,2386 за 100 российских рублей (25 ноября - Br3,2314).-0-

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