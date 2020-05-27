Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к трем основным валютам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 мая 2020
Минск Сплошная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:05 Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима Политика
16:02 БЖД назначила дополнительные поезда между Минском и Брестом Общество
15:58 "Журнал БГУ. Математика. Информатика" включен в базу данных Scopus Общество
15:34 Выбросы углекислого газа рекордно снизятся из-за пандемии В мире
15:31 Легковушка сгорела в центре Минска Происшествия
15:29 Карантин в Литве продлен до 16 июня В мире
15:26 Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины Экономика
15:26 Российский профессор: многие врачи поддерживают подход Беларуси к борьбе с COVID-19 Общество
15:19 Россия из-за COVID-19 перенесла сроки саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге В мире
15:17 Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 мая прямые телефонные линии Общество
15:13 В Барановичах премию за победу в областном соревновании направили на закупку электрокардиографов Регионы
15:12 Румас и Мишустин обсудили готовность к подписанию соглашения об изменении процентов по кредиту на БелАЭС и цены на газ Общество
15:04 Сроки перехода на стандарты на системы менеджмента безопасности труда и пищевых продуктов продлены Экономика
15:04 Минчанин топором разбил окна соседей, а после заперся в квартире и угрожал взорвать гранату Происшествия
14:54 Украина заинтересована в присоединении Беларуси к ВТО Экономика
14:48 ФОТОФАКТ: Цветение яблоневого сада в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" Регионы
14:46 Житель Молодечно уехал устраиваться на работу и пропал Происшествия
14:34 Телефонный разговор Макея с Лавровым состоялся по инициативе российской стороны Политика
14:20 Фотограф запечатлел эпичную схватку двух тигров в Индии Калейдоскоп
14:13 В Польше с 6 июня откроются кинотеатры и другие учреждения культуры В мире
13:55 Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире матчи "Кубка Президента Чехии" Спорт
13:49 Подросток из Малоритского района взломал аккаунт лицеистки и шантажом вымогал деньги Происшествия
13:36 Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 28 мая Общество
13:36 Травматолог призвал родителей не экономить на детской защите для катания на роликах и велосипедах Общество
13:29 Житель Гродно хотел нарушить границу, чтобы попасть к родственникам в Латвию Происшествия
13:29 Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к трем основным валютам Экономика
13:28 Брестчанина будут судить за мошенничество с мобильными телефонами Происшествия
13:00 Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов Общество
12:59 В Минской области в местах работы ОСВОД с 2012 года не было ни одного случая утопления при купании Регионы
12:58 В Могилеве плазму крови после коронавируса сдали первые доноры Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
27 мая 2020, 13:29

Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к трем основным валютам

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Белорусский рубль на торгах 26 мая ослаб к трем основным валютам
Доллар и российский рубль на торгах 25 мая подорожали, евро подешевел

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,007 до Br2,409 за $1 (26 мая - Br2,402 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0165 до Br2,6425 за 1 евро (26 мая - Br2,626 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0157 до Br3,3935 за 100 российских рублей (26 мая - Br3,3778 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
валюта курсы валют
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины
Сроки перехода на стандарты на системы менеджмента безопасности труда и пищевых продуктов продлены
ВТО. Фото из архива Украина заинтересована в присоединении Беларуси к ВТО
Фото из архива Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией - Минсельхозпрод
Фото из архива Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из архива Отказ от остановки предприятий на фоне пандемии благоприятно сказался на белорусской экономике - эксперт
Главное
Нет дефицита и ажиотажа - Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании
В Беларуси выздоровели и выписаны 15 923 пациента с COVID-19
Румас и Мишустин обсудили готовность к подписанию соглашения об изменении процентов по кредиту на БелАЭС и цены на газ
"Маяк Минска": готовые квартиры и коммерческая недвижимость! Еще никогда покупка не была столь доступной!
Топ-новости
В Беларуси усиливают защиту интересов владельцев банковских карт
Телефонный разговор Макея с Лавровым состоялся по инициативе российской стороны
Российский профессор: многие врачи поддерживают подход Беларуси к борьбе с COVID-19
Отказ от остановки предприятий на фоне пандемии благоприятно сказался на белорусской экономике - эксперт
Конкурс "Человек Дела: успешный старт-2020"
МЧС утвердило нормы и правила безопасности при вводе АЭС в эксплуатацию
Инклюзивный пляж, новые беседки и песок высшего класса: зоны отдыха в Минске готовы к сезону
Травматолог призвал родителей не экономить на детской защите для катания на роликах и велосипедах
Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 мая прямые телефонные линии
Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 28 мая
Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым 2020 года в СНГ
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая
Минобразования рассказало об изменениях в типовом учебном плане для школ на новый учебный год
Минсвязи Беларуси ориентируется на отмену роуминга с Россией в сентябре, несмотря на COVID-19
Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.