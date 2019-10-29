Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 октября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0084 до Br2,0555 за $1 (на торгах 28 октября - Br2,0471 за $1).
Евро подорожал на Br0,0083 и стоит Br2,2783 за 1 евро (28 октября - Br2,27 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,015 и составляет Br3,222 за 100 российских рублей (28 октября - Br3,207).-0-