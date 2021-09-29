29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0083, до Br2,5083 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0036 - его курс составил Br2,9242 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0007 и составил Br3,4453 за 100 российских рублей.-0-

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