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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0083, до Br2,5083 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0036 - его курс составил Br2,9242 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0007 и составил Br3,4453 за 100 российских рублей.-0-
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