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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 4 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0078 и стоит Br2,1183 за $1 (3 декабря - Br2,1105 за $1).
Евро подорожал на Br0,0084 до Br2,3464 за 1 евро (3 декабря - Br2,338 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0096 и составляет Br3,3008 за 100 российских рублей (3 декабря - Br3,2912).-0-