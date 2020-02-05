5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 февраля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,006 до Br2,154 за $1 (на торгах 4 февраля - Br2,148 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0022 и стоит Br2,3769 за 1 евро (4 февраля - Br2,3747 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0326 и составляет Br3,4173 за 100 российских рублей (4 февраля - Br3,3847).-0-

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