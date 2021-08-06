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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0108 до Br2,514 за $1.
Евро стал дешевел на Br0,0151 - его курс составил Br2,9735 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0131 и составил Br3,4387 за 100 российских рублей.-0-
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